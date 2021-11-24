/662883/مرتضى-منصور-جميع-عقوبات-الزمالك-تسببت-فيها-بعض-اللجان-المعينه

شن مرتضى منصور هجوم عنيف على اللجان المعينه التي لم تدير النادي بشكل جيد خلال الفترة الماضية على حد قوله.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور: " عقد محمد إبراهيم مكتوب فيه أن يحصل فريقه السابق على 2 مليون يورو، ولم يراجع أحد العقد، هو احنا في مصر بنتعامل باليورو؟، محمد إبراهيم اتباع للمقاصة بالجنية يبقى البند دا لاغي لأننا معندناش تعامل باليورو".

وأكمل: " شيكابالا مشكلته منذ عام 2006، وكنا نسدد الغرامات التي عليه حتى حجزممدوح عباس على ارصدة النادي ووصلت لغرامة كبيرة الأن".

وأشار أن وزير الرياضة ليس بهذا الشكل، لتكون عودته للزمالك 24 ساعة كما هو متصور بعض الإعلامين.

وواصل: "يوجد ناس بتقبض بتفبرك اخبار منذ أمس، مثل اني هرجع ساسي وهرجع القيد هو انا سوبر مان عشان اعمل كل دا، هو انا لابس بامبرز عشان اقعد ٢٤ ساعة، كل دا كلام فارغ انا رحل قانون واعرف كل دا كويس".

وأكد أنه لا يوجد عضو في نادي الزمالك لن يكون له حق الانتخاب جميع الاعضاء سيستخرج لهم كارنيهات جديدة الأسبوع المقبل.

أزمة بن شرقي ومعروف يوسف

وعن بن شرقي قال: " هنقعد معاه ونتفق، ولن أقبل بشروط تعجيزية، ولو هو اتفق مع فريق تاني يقولنا ونعملوا حفلة ونكرمة ويمشي، ويبقى صريح معانا.

وعن معروف يوسف أكد من تسبب في غرامته اللجنة الذي جائت بعدنا احنا مشينا قبل القيد واللجنة هي اللي جت ومقيدوش معروف.

تكريم لجنة حسين لبيب

أختتم قائلاً: "سنكرم لجنة حسين لبيب وبعض الاعضاء مثل الاتربي، وأي حد قام بإزاء النادي لن يكرم، وسنمد ايدينا لأي حد لم يضر النادي ومش مشكلة الخلافات الشخصية".

كسب 230 قضية

قال: "اشكر كل من ساندني وانا لا اعرف أحد منهم جميعهم ليس بيني وبينهم اي مصلحة".

وأضاف مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتبه، قبل التوجه لمكتبه بنادي الزمالك، والذي سيتوجه إليه غداً الخميس، " من وقت تولية رئاسة مجلس إدارة الزمالك اترفع عليا 230 قضية".

واختتم: " مرفوع علينا اكتر من 230 قضية وكسبناهم كلهم لأننا شرفاء".