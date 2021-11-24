/662884/هل-يتعاقد-الأهلي-مع-عبد-الرزاق-حمد-الله-تعرف-على-التفاصيل

في خطوة مفاجئة أعلنت إدارة نادي النصر السعودي إنهاء تعاقد المحترف المغربي، عبد الرزاق حمد الله وفسخ التعاقد مع الفريق، دون توضيح الأسباب الحقيقة لهذا الأمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر عبد الرزاق حمد الله من أفضل مهاجمي الدوري السعودي، وأيضا كرة القدم العربية والأفريقية، ودائما ينافس نجوم العالم على هداف العام بسبب أهداف الكثيرة مع النادي.

وبعد رحيل عبد الرزاق حمد الله عن صفوف النصري السعودي، يتحدث الجميع عن قرب تواجد اللاعب مع النادي الأهلي خاصة أنه كان مطلب هام من الجماهير والعشاق نظراً لجودة اللاعب الفنية.

من الطبيعي أن يحلم أي فريق بالتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله، المهاجم المغربي الكبير، خاصة أنه سيكون هناك ميزة كبيرة هي الحصول على خدمات اللاعب بشكل مجاني دون دفع أي مبالغ مالية سوى للاعب فقط وقيمة العقد المبرم.

ولكن تكمن الأزمة داخل النادي الأهلي في التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله، هي تواجد العدد الكامل من المحترفين داخل الفريق حاليا، وهو ما يصعب فرصة التعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة.

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وعلم موقع دوت الخليج أن النادي الأهلي لم يفتح هذا الأمر مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني خاصة أن الفريق لديه مباريات هامة خلال الفترة المقبلة، وأن فترة الانتقالات الشتوية لم تبدأ بعد حتى يتم التشاور في هذا الأمر.

الأزمة الثانية التي تواجه الأهلي حال التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله هي راتب اللاعب الكبير، وكان يحصل على مبالغ عالية من فريق النصر السعودي، وفي حال التعاقد مع اللاعب سيلزم على إدارة الفريق توفير المبلغ المالي الكبير الذي يهدد استقرار سقف الرواتب داخل الفريق.

الأزمة الثالثة والأخيرة، هي عدم معرفة أسباب رحيل عبد الرزاق حمد الله عن فريق النصر السعودي، ولكن من المؤكد الأسباب كبيرة للغاية، خاصة عندما تكون متعلقة بفسخ تعاقد لاعب بقيمة عبد الرزاق حمد الله.

وسوف تشهد الأيام القادمة منافسة شرسة من الأندية العربية، حول الحصول على خدمات المهاجم المغربي، ولكن سينتظر الجميع إعلان إدارة النصر السعودي عن الأسباب الحقيقة لفسخ التعاقد.