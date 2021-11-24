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/662888/منى-ذو-الفقار-يجب-على-الإعلام-أن-يلتفت-للنماذج-الناجحة-في-المشروعات-الصغيرة-والمتوسطة-ومتناهية-الصغر
أكدت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على أن للإعلام دور مهم في عملية التوعية بشأن الخدمات والآليات الخاصة المقدمة بشأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
دوت الخليج
وتابعت رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري:" نأمل من الإعلام أن يلعب دور في دعم الشباب بشحنات من الأمل، مشيرة إلى الآلاف من تجارب النجاح المبهرة".
واستكملت منى ذو الفقار، حديثها قائلة:" بدلا من الالتفات إلى النماذج السلبية التي يقدمها عدد كبير من الوسائل الإعلامية يلزم التنوية إلى التجارب الناجحة".
جاء ذلك خلال مؤتمر، جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور منى ذو الفقار، رئيس المصري للتمويل متناهي الصغر.
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