حمدى لوزا يستقبل مبعوثا بريطانيا للسودان وجنوب السودان والقرن الأفريقى

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الاربعاء، كلاً من المبعوث البريطانى الخاص بشئون السودان وجنوب السودان روبرت فيرويزر والمبعوث البريطانى الخاص بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقى فيليب بارهام.





وشارك فى الاجتماع السفير دكتور بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير هانى صلاح مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك بمقر وزارة الخارجية. وقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع فى السودان الشقيق، وخاصة مع توقيع الاتفاق السياسى فى 21 نوفمبر 2021، وأيضًا الأوضاع فى جنوب السودان وفى منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.

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