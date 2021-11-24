وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المسؤول البحرينى إلى القاهرة، طالبا نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ومشيرا إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية، والتوافق فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا.
من جانبه؛ أعرب الشيخ خالد بن أحمد عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، ناقلا له تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس لدفع العمل العربى المشترك، والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمى خلال المرحلة الدقيقة الحالية التى تتعاظم فيها التحديات.
وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بالاستعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى الربع الأول من عام 2022.
كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة بين البلدين بشأن مواجهة التحديات التى تتعرض لها الأمة العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يبحث مع مستشار ملك البحرين عقد اللجنة المشتركة بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.