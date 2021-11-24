السيسى يبحث مع مستشار ملك البحرين عقد اللجنة المشتركة بين البلدين

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الشيخ خالد بن أحمد، مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المسؤول البحرينى إلى القاهرة، طالبا نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ومشيرا إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية، والتوافق فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا.

من جانبه؛ أعرب الشيخ خالد بن أحمد عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، ناقلا له تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس لدفع العمل العربى المشترك، والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمى خلال المرحلة الدقيقة الحالية التى تتعاظم فيها التحديات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بالاستعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى الربع الأول من عام 2022.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة بين البلدين بشأن مواجهة التحديات التى تتعرض لها الأمة العربية.