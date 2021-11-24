التعليم تعرض أولى حلقات برنامج دليل المعلم للصف الرابع الابتدائى على يوتيوب

جدة - نرمين السيد - ويمكن الوصول إلى البرنامج من خلال الرابط التالى:

. وذكرت الوزارة -فى بيان اليوم الأربعاء- أن البرنامج يهدف إلى مخاطبة معلمى المواد المختلفة للصف الرابع الابتدائى لشرح فلسفة وطرق تدريس المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائى. وأضافت أن البرنامج سيبدأ بمناهج الصف الرابع الابتدائى ثم تضاف إليه مناهج الصفوف الأخرى من الأول حتى الثالث الابتدائى.

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