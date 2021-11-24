تضخ مليار دولار استثمارات.. رئيس الوزراء يلتقى ممثلى شركة كوكاكولا العالمية

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالتواجد الطويل والناجح لشركة "كوكاكولا" فى السوق المصرية، مرحبًا بالصفقة التى قامت بها الشركة مؤخراً للاستحواذ على شركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"، بما يعكس ثقتها فى أداء الاقتصاد المصرى، النابعة من فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية التى اتبعتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن صفقة الاستحواذ تعد خطوة إيجابية نحو توسع شركة "كوكا كولا هيلينيك" فى السوق المصرية، باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق فى إفريقيا، معربًا عن أمله فى أن تشهد الفترة القليلة المقبلة نموًا كبيرًا للشركة فى مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة الدائم على تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص المحلى والعالمى، لما تقوم به هذه الشركات من دور بارز فى خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا: "سأتابع بشكل شخصى عمل الشركة فى مصر خلال الفترة القادمة، وسأزور موقعها بعد بدء توسعاتها واستثماراتها الجديدة، وأتطلع أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة لشركة "كوكا كولا هيلينيك" فى السوق المصرية تتخطى عملية الاستحواذ".

من جانبه استعرض ديفيد سميث، مدير العمليات بشركة "كوكا كولا هيلينيك" العالمية، آليات عمل الشركة وحجم أعمالها عالميًا، لافتًا إلى امتلاكها شركات لتعبئة منتجات كوكاكولا فى 28 دولة، وستكون مصر الدولة 29 التى تنضم للمجموعة.

وأوضح أن الشركة تقوم منذ فترة بدراسة متأنية للسوق المصرية، وتابعت عن كثب أداء الاقتصاد المصرى والمؤشرات الاقتصادية، حيث لمست التقدم الذى أحرزته الحكومة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو الأمر الذى شجعها على الدخول بقوة فى السوق المصرية.

وهنأ أعضاء مجلس إدارة الشركة الدولة المصرية على نجاحاتها المستمرة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية، كما أشادوا بالتنسيق والتعاون الذى لمسوه من جانب المسئولين المصريين خلال الفترة الماضية، الأمر الذى زاد من حماس الشركة للتوسع بقوة فى مصر وضخ مزيد من الاستثمارات.

وأضافوا أن مجالات عمل الشركة المستقبلية ستشمل أيضًا العمل على تحقيق التنمية المستدامة، لافتين فى هذا الصدد إلى تصنيف مؤشر "داو جونز للاستدامة" الشركة كأكبر شركة مشروبات مستدامة على مستوى العالم على مدار سبع سنوات متتالية.

من جانب آخر، أشار المهندس أحمد العفيفى، الرئيس التنفيذى لشركة كوكاكولا مصر، إلى أن صفقة الاستحواذ التى تمت تعد نقطة البداية للتوسع فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن "كوكا كولا هيلينيك" تسعى إلى استثمار مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تتنوع ما بين إقامة مصانع وإضافة خطوط إنتاج، وتطوير آليات العمل وفقاً للمقاييس العالمية، فضلاً عن نقل الخبرات وتدريب الكوادر.

فيما أشارت رنا جمالى، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والاتصالات بشركة كوكاكولا مصر، إلى أن "كوكاكولا هيلينيك" قررت اختيار مصر لعقد مؤتمرها السنوى العالمى فى مارس القادم، وهى الخطوة التى تعد بمثابة رسالة ثقة لمجتمع الأعمال العالمى، ودعاية كبيرة لمصر بين دول المجموعة.

وأضافت أن الشركة متحمسة إلى انضمام مصر لمجموعاتها، حيث قامت فى أول زيارة رسمية بإيفاد 35 خبيرًا لتدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة، لافتةً إلى أن هذا سيساهم فى صقل خبرات العاملين المصريين، ونقل أحدث التكنولوجيا إليهم.