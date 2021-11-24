نائبة سفيرة سلوفينيا بالقاهرة تشيد بدور مكتبة مصر العامة لنشر ثقافة القراءة

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة سفيرة سلوفينيا بالقاهرة، فى كلمتها خلال افتتاح مشروع مكتبة "تحت الأشجار" اليوم الأربعاء، بمكتبة مصر العامة، إن هدف المشروع هو تعزيز ثقافة القراءة واستخدام الكتب كجسر عبر الاختلافات الثقافية التى تجمعنا سويا، مشيرة إلى أن فكرة المشروع ولدت فى سلوفينيا.
وأعربت عن شكرها لمكتبة مصر العامة لمساعدتها فى تنفيذ مشروع "مكتبة تحت الاشجار" الذى يعد جزءا من حملة القراءة فى أوروبا فى إطار مبادرة سلوفينيا خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبى.
كما أعربت عن فخرها باستفادة الزائرين خاصة الاطفال بالمكتبة وبتعاون فريق العمل بها الذى قطع شوطا إضافيا من خلال إضافة مجموعة كبيرة من الكتب تمكنت سفارة سلوفينيا بالقااهرة من توفيرها ومن خلال مساعدة الزائرين على الاستفادة من هذه الكتب.
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