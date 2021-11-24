إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن المعرض الدولى الثانى إيديكس 2021

جدة - نرمين السيد - تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من أكثر من 40 دولة خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة.





ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة إنفوجراف يوضح كافة تفاصيل المعرض، كالتالى: ويشارك فى فعاليات المعرض الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية. كما يضم المعرض 21 ‏جناحاً دولياً فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 30 ألف زائر من ‏قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال ‏‏.‏

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