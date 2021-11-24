وأوضح محافظ قنا، أن العمل يجرى على قدم وساق فى مشروعات "حياة كريمة" من أجل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالريف المصرى من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.
وأضاف أن المشروعات تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وذلك لجعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية.
يذكر أن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة قنا فى 5 مراكز هى " أبو تشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" تضم 19 مجلسا قرويا و86 قرية أم و722 نجع وعزبة، حيث يتم بهم تنفيذ 674 مشروعا خدميا فى 8 قطاعات مختلفة بإجمالى استثمارات تتخطى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا: حققنا نسب تنفيذ عالية بمشروعات حياة كريمة فى 722 نجع وعزبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.