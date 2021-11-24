محافظ قنا: حققنا نسب تنفيذ عالية بمشروعات حياة كريمة فى 722 نجع وعزبة

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف الداودى، محافظ قنا، أن المحافظة حققت نسب تنفيذ متقدمة بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأوضح محافظ قنا، أن العمل يجرى على قدم وساق فى مشروعات "حياة كريمة" من أجل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالريف المصرى من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.

وأضاف أن المشروعات تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وذلك لجعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية.

يذكر أن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة قنا فى 5 مراكز هى " أبو تشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" تضم 19 مجلسا قرويا و86 قرية أم و722 نجع وعزبة، حيث يتم بهم تنفيذ 674 مشروعا خدميا فى 8 قطاعات مختلفة بإجمالى استثمارات تتخطى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.