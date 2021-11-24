مستشار الرئيس للصحة: الشواهد تشير إلى أن مصر فى نهاية الموجة الرابعة...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كل الشواهد تقول أن مصر فى نهاية الموجة الرابعة من فيروس كورونا، معقبا: "نقترب من بدء انخفاض حالات الإصابات بكورونا فى الموجة الرابعة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى: "اللقاحات تقلل خطورة الإصابة بكورونا، ولكن لا تمنع الإصابة، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وهناك ملتزمين بالإجراءات الوقائية ومنهم لم يكن ملتزم، والعالم كله هناك أناس ملتزمون ومترددون عن اللقاحات".
وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية:" جميع اللقاحات لها مدة فاعلية من 6 لـ9 أشهر، وبدأت الدول التى أجريت لقاحات مواطنيها منذ فترة كبيرة إعطاء الجرعة الثالثة أو المعززة، ومصر ستعطى الجرعة الثالثة الفترة المقبلة، وهنبدأ بالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".
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