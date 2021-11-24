الرئيس السيسى يستقبل مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ خالد بن أحمد، مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول البحريني إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه الملك حمد بن عيسى، ومشيراً إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية، والتوافق فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا.
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