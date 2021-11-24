وفاة مذيعة الشباب والرياضة منيرة يوسف بعد معاناة مع المرض

أعلنت مذيعة الشباب والرياضة راندا فاروق وفاة المذيعة الكبيرة منيرة يوسف، والتى وافتها المنية اليوم، معربة عن حزنها الشديد لوفاتها، ومؤكدة فى تصريحات صحفية أن الراحلة كانت تعانى من المرض منذ فترة طويلة، وأن آخر منشور لها على موقع فيس بوك طالبت فيه متابعيها بالدعاء لها، مؤكدة فى الوقت ذاته أن خبر وفاتها صدم الكثيرين من تلامذتها وممن زاملوها خلال مسيرتها الإذاعية.

وتعد الإذاعية منيرة يوسف كبير مذيعات شبكة الشباب والرياضة، ووالدة المذيعة الرياضية الشابة مريم سميح. إعلان منيرة يوسف وحرص أصدقاء وتلامذة الراحلة منيرة يوسف، على المشاركة في دفتر عزائها على حسابها بموقع فيسبوك، كما أكدت راندا فاروق أن أهلها حالياً فى طريقهم لتشييع جنازتها بالمقابر على طريق الفيوم. كانت منيرة يوسف مدير عام وكبيرة مذيعي إذاعة الشباب والرياضية، ظهرت خلال الفترة الماضية عبر عدد من البرامج الحوارية التلفزيونية للحديث عن مسيرتها العملية. يذكر أن، الراحلة حاصلة على ليسانس آداب لغة عبرية جامعة القاهرة 1982، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية، وأثناء توزيع المذيعات كان التصنيف "قارئة نشرة اخبار" فى البرنامج العام، إلا أن رئيس الإذاعة في ذلك الوقت ألحقها بإذاعة الشباب والرياضة، وكانت البداية بعدة لقاءات ومواضيع لمجلة الشباب ثم عدة برامج.

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