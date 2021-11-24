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/662890/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-يوضح-كيفية-عمل-الاقرارات-الشهرية
أكدت ماجدة سلامة مدير إدارة نظم معلومات بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الاستعلام الائتماني عبارة عن أرقام تبرز الحقيقة وتتلافى تحايل البعض عن الإدلاء ببيانته الحقيقية.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تمويل الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضحت ماجدة سلامة، أنه في بعض الأحيان لا يقدم البحث الميداني المعلومات الصحيحة، وذلك لرغبة البعض في تجميل صورة العميل اعتقاداً منهم أنهم يقومون بخدمته ولكن الحقيقة أنهم يضروه، فضلا عن الضرر الذي يلحق بالتمويل متناهي الصغر.
نظم المعلومات
ولفتت "مدير إدارة نظم معلومات" ، إلى أن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم خدمة البنية التحتية للجمعيات التي ليس لديها إمكانية لعمل البنية التحتية بالتكلفة العالية ،موضحة أن الاتحاد يسعى لأن تلتزم جميع الجميعات بالقانون وهو ما يحقق الفائدة لصناعة التمويل متناهي الصغر وللاقتصاد المصري .
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