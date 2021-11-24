/662891/بتواجد-الأهلي-تعرف-على-موعد-قرعة-كأس-العالم-للأندية-2021

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية، لموسم 2021 والتي تشهد عليها الأراضي العربية الإماراتية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في مطلع سنة 2022، بمشاركة النادي الأهلي المصري للمرة الثانية على التوالي.

ويشارك الأهلي للمرة الثانية على التوالي، والسابعة عموما، في البطولة، رفقة أندية الهلال السعودي ومونتريري المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي، ونادي فلامينجو أو بالميراس البرازيلي اللذان يلتقيان في نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 27 نوفمبر.

ومن المقرر حسبما أعلن فيفا أن تقدم الحفل المذيعة والصحفية سامانثا جونسون على أن يجري القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم خايمي يارزا بمساعدة قائد تشيلسي السابق جون تيري الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بالدوحة، ليعادل أفضل إنجاز له في البطولة والذي حققه في عام 2006.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

أهداف غزل المحلة

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلي ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.