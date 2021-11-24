/662893/منع-قناة-الزمالك-من-دخول-النادي-بعد-تجاهل-مؤتمر-مرتضى-منصور

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأقام مرتضى منصور مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن القرارات التي أتاخذها المجلس في أول أجتماع لهم بالأمس.

وكانت في التغطية الإعلامية أكثر من قناة عربية، ومواقع مصرية، في اختفاء تام لقناة الزمالك عن تغطية أجواء المؤتمر.

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور: " عقد محمد إبراهيم مكتوب فيه أن يحصل فريقه السابق على 2 مليون يورو، ولم يراجع أحد العقد، هو احنا في مصر بنتعامل باليورو؟، محمد إبراهيم اتباع للمقاصة بالجنية يبقى البند دا لاغي لأننا معندناش تعامل باليورو".

وأكمل: " شيكابالا مشكلته منذ عام 2006، وكنا نسدد الغرامات التي عليه حتى حجزممدوح عباس على ارصدة النادي ووصلت لغرامة كبيرة الأن".

وأشار أن وزير الرياضة ليس بهذا الشكل، لتكون عودته للزمالك 24 ساعة كما هو متصور بعض الإعلامين.

وواصل: "يوجد ناس بتقبض بتفبرك اخبار منذ أمس، مثل اني هرجع ساسي وهرجع القيد هو انا سوبر مان عشان اعمل كل دا، هو انا لابس بامبرز عشان اقعد ٢٤ ساعة، كل دا كلام فارغ انا رحل قانون واعرف كل دا كويس".

وأكد أنه لا يوجد عضو في نادي الزمالك لن يكون له حق الانتخاب جميع الاعضاء سيستخرج لهم كارنيهات جديدة الأسبوع المقبل.

أزمة بن شرقي ومعروف يوسف

وعن بن شرقي قال: " هنقعد معاه ونتفق، ولن أقبل بشروط تعجيزية، ولو هو اتفق مع فريق تاني يقولنا ونعملوا حفلة ونكرمة ويمشي، ويبقى صريح معانا.

وعن معروف يوسف أكد من تسبب في غرامته اللجنة الذي جائت بعدنا احنا مشينا قبل القيد واللجنة هي اللي جت ومقيدوش معروف.

تكريم لجنة حسين لبيب

أختتم قائلاً: "سنكرم لجنة حسين لبيب وبعض الاعضاء مثل الاتربي، وأي حد قام بإزاء النادي لن يكرم، وسنمد ايدينا لأي حد لم يضر النادي ومش مشكلة الخلافات الشخصية".