الملحق الثقافى الكويتى: مصر تمتلك جامعات عريقة فى مجال الطب والصيدلة

جاء ذلك خلال استقبال الملحق الثقافى الكويتى، اليوم الأربعاء، رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالى والدراسات العليا.
وأوضح الملحق الثقافى الكويتى -بحسب بيان إعلامى صادر عن جامعة طنطا- أن المكتب الثقافى بالقاهرة لسفارة دولة الكويت يعد بمثابة البيت الكبير لأبنائه الدارسين ويرعاهم علميا وثقافيا وذلك من خلال توفير التعليم المتميز أينما وجد للحصول على أعلى المستويات الأكاديمية، معربا عن تقديره لرئيس جامعة طنطا لحسن رعايته للطلاب الوافدين وحل أى معوقات تواجههم خلال دراستهم بالجامعة.
واستعرض رئيس جامعة طنطا، خلال اللقاء، إمكانيات الجامعة ومكانتها الريادية والخدمات المتميزة التى تقدمها للطلاب الوافدين، موضحا أنه تم رقمنة كل الخدمات الطلابية وتوفير إقامة متميزة بالمدن الجامعية وإتاحة برامج متميزة فى أحدث العلوم والتخصصات وكذلك خدمات الشباك الواحد.
وأشار الدكتور محمود ذكى إلى تطوير وحدة التعاون الدولى بالجامعة لخدمة الطلاب الوافدين، مضيفا أن الجامعة تحرص على تعزيز سبل التعاون فى المجال التعليمى والأكاديمى مع الجامعات العربية وعقد الشراكات العلمية ودعم ملف الطلاب الوافدين.
وفى ختام اللقاء قدم الدكتور محمود ذكى درع الجامعة إلى الملحق الثقافى الكويتى، الذى بادله تسليم درع السفارة الكويتية بالقاهرة.
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