نائب وزير الخارجية يبحث مع مبعوثين بريطانيين مستجدات الأوضاع فى السودان

جدة - نرمين السيد - بحث السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الأربعاء، مع كل من المبعوث البريطانى الخاص بشؤون السودان وجنوب السودان روبرت فيرويزر والمبعوث البريطانى الخاص بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقى فيليب بارهام مستجدات الأوضاع فى السودان الشقيق، خاصة مع توقيع الاتفاق السياسى.





وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)- أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع فى جنوب السودان وفى منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر. شارك فى الاجتماع الذى انعقد فى مقر وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير هانى صلاح مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير أحمد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

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