القوات الجوية تنظم فعاليات المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - تنظم القوات الجوية "المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية" يوم الأحد المقبل، بدار القوات الجوية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم كبرى الفعاليات العسكرية على أرض مصر.





يحضر المنتدى وفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من الخبراء العسكريين، ورواد تكنولوجيا القوة الجوية، بالإضافة إلى المختصين من قطاع الملاحة العامة ووفود شركات الصناعات العسكرية. يعد هذا المنتدى - الذى يستمر ليوم واحد - فرصة كبيرة للتأكيد على الدور المحورى الذى تقوم به القوات الجوية لما تمتلكه من نخبة لأفضل الطيارين المقاتلين على مستوى العالم والذين يقومون بتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بمنظومة تسليح متطورة تشمل مختلف الطرازات القتالية الحديثة التى تم تزويد القوات الجوية بها مؤخرا. كما يمثل هذا المنتدى منصة رئيسية للقوات الجوية المصرية لمناقشة الاستراتيجيات الضرورية لاستمرار تمكين مصر كمحور بارز فى مجال الدفاع العسكرى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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