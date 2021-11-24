مدبولى: نتطلع للتعاون مع الصندوق العربى للإنماء فى مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء، بدر السعد، على اختياره رئيسا لمجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، معربا عن سعادته لهذا الاختيار، وتمنياته بالتوفيق فى أداء مهامه.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تربطها علاقة "شديدة التميز" مع الصندوق، وأننا نتطلع دائما لتنمية علاقاتنا مع الصندوق فى ضوء العلاقات التاريخية الممتدة منذ عام 1974، مقدما الشكر للصندوق على دوره البارز والمستمر فى دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية فى مصر.

وثمن رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، ما وصل إليه حجم التعاون بين مصر والصندوق، مشيرا إلى أن إجمالى محفظة الاستثمارات التراكمية بلغت حوالى 5،2 مليار دولار أمريكى، لتمويل مشروعات فى قطاعات تنموية عديدة منها الكهرباء، والطاقة، والزراعة، والمياه، والصرف الصحى، والنقل، من بينها مشروعات خلال الفترة الجارية تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.

وفى غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية العمل على خلق محاور تعاون جديدة فى المستقبل بين مصر والصندوق، على نحو يعظم استفادة الاقتصاد المصرى من الخدمات والتسهيلات التى يقدمها الصندوق.

وفى هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: تتابعون جيدا حجم المشروعات الضخمة التى يجرى تنفيذها على أرض مصر، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهى مشروعات تهتم بالبعدين الاجتماعى والاقتصادى لقطاع عريض من الشعب المصرى، لذا فنحن لدينا تطلع لدعم المؤسسات الاقليمية والدولية لهذه المشروعات وعلى رأس هذه المؤسسات "الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى".

وأضاف أن العلاقة الوثيقة بين مصر والصندوق، بحكم روابط الجوار والثقافة، هى بمثابة رصيد يشجعنا على استمرار التعاون والدعم المقدم من الصندوق لمصر، فى مختلف المشروعات، وفى مقدمتها مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وتابع: مشروع "حياة كريمة" له مردود واسع على قطاع عريض من الشعب المصرى، إذ من المخطط أن يخدم المشروع نحو 58 مليون مواطن، وهى شرائح كانت تواجه تحديات كبيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية بحث استفادة القطاع الخاص المصرى أيضا من القروض والتمويل المتاح من الصندوق، لاسيما من خلال المساهمة فى رأس مال المشروعات والإقراض، وضمان القروض، وتوفير خطوط الائتمان، فضلا عن تقديم الدعم المؤسسى والخدمات الفنية أيضا.

وخلال الاجتماع، أعرب بدر السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، عن سعادته الكبيرة لحفاوة استقباله فى مصر، مؤكدا أن الصندوق أيضا يتطلع لمزيد من التعاون وتقديم جميع أوجه الدعم للاقتصاد المصرى.

وأضاف السعد أنه جاء إلى مصر برسالتين مهمتين لمجتمع الأعمال والاستثمار، أولاهما هى أن الصندوق أيضا يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية فى المشروعات العملاقة التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والرسالة الثانية مفادها أن الصندوق فى إطار مواكبته للتوجهات العالمية لحماية البيئة حاليا، فإن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستكون للمشروعات التى تتوافر فيها متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يعطى مصر مميزات نسبية، فى ضوء تبنى الحكومة استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر.

وأضاف: قريبا سنوقع مع أحد البنوك المصرية اتفاق تعاون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون دولار، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق على ذلك.

من جانبه، أثنى عبدالوهاب البدر، عضو مجلس إدارة الصندوق، على التعاون المثمر القائم بين مصر والصندوق على مدار العقود الماضية، مستشهدا بمشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، مؤكدا أنه مشروع يدعو للفخر.