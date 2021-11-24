بـ68 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مبنى القيادة والتحكم الجديد

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مبنى القيادة والتحكم الجديد على مساحة إجمالية 5 آلاف متر مربع بشارع الجيش والتابع لديوان عام المحافظة بتكلفة قدرها 68 مليون جنيه تقريبا حيث يضم المبنى أكبر غرفة مراقبة مركزية تحتوى على أحدث أنظمة المراقبة الحديثة.





وقال المحافظ -فى تصريح صحفى- إن مبنى القيادة والتحكم تم إنشاؤه لتأمين كافة شوارع مدينة المنصورة كمرحلة أولى من خلال تركيب أحدث كاميرات المراقبة للحفاظ على حياة المواطنين وإدارة الأزمات المختلفة؛ والتى من خلالها سيجرى التحكم فى جميع شوارع مدينة المنصورة؛ لضبط العملية الأمنية والمرورية بالمدينة والسيطرة على أى أزمة فى الحال.

وأكد أنه سيتم خلال المرحلة الثانية ربط كافة مراكز ومدن المحافظة بغرفة مراقبة مركزية أخرى لتأمين المحافظة بالكامل، موضحا أن المبنى يضم قاعة لاستقبال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يوم الأربعاء من كل أسبوع لبحث ومناقشة الموضوعات التى تتعلق بالمواطنين والمشروعات الخدمية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

وتفقد مختار أدوار المبنى والذى تم إنشاؤه على مساحة 550 مترا مربعا ويتكون من دور أرضى ودورين علويين؛ ويضم الدور الأرضى جراجا؛ ومجموعة غرف للأمن؛ والدور الأول يضم مكاتب إدارية وغرفه عمليات وتحكم لشوارع مدينة المنصورة؛ وقاعة للاجتماعات؛ والدور الثانى يضم غرفة تحكم احتياطية لتغطية باقى مدن ومراكز المحافظة؛ وقاعة للتدريب.

وقال محافظ الدقهلية إن المبنى يعد نقلة حضارية ونوعية تفخر بها مدينة المنصورة بصفة خاصة ومحافظة الدقهلية بصفة عامة، موضحا أن إنشاء المبنى يأتى فى إطار جهود المحافظة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين وتعظيم الانضباط الأمنى بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة وفى مقدمتها مدينة المنصورة؛ وذلك من خلال الرصد الكامل لحركة الشوارع على مدار 24 ساعة وذلك من خلال شبكة متكاملة لكاميرات المراقبة منتشرة بأنحاء المدينة.