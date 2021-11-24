الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك المحاور التى تم إنشاؤها مؤخرًا للربط بين مناطق شرق وغرب الطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى.

حيث تم استعراض مجموعة الكبارى الجديدة أعلى الطريق الدائرى التى حققت الترابط بين القاهرة الجديدة وتجمعاتها السكنية المختلفة، ومناطق وأحياء شرق القاهرة، والتى ساعدت فى اختصار زمن ومسافة الانتقال للمواطنين وحققت السيولة المرورية.

كما تم استعراض عملية التطوير الشامل الجارية بمنطقة الرويسات فى شرم الشيخ، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث يشمل مختلف الخدمات، خاصةً رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن تزويدها بكافة الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد كذلك عرض التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروعات المتنوعة النشاط سواء الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضى الفضاء على جانبى الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بالاستفادة من تلك الأراضى على نحو يتكامل مع عملية التنمية الجارية بالدولة.

كما تم أيضًا عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن سير العمل بشبكة الطرق والمحاور داخل العاصمة الإدارية، حيث وجه السيد الرئيس بتطبيق أرقى التصميمات الهندسية وأكبر توسعة ممكنة فى كافة المداخل المؤدية إليها من كل الاتجاهات، وذلك فى سياق معمارى حديث ذى طابع حضارى، خاصةً المساحات الخضراء والغابات الشجرية، وذلك على نحو يتسق مع طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة وما تجسده من الانتقال إلى الدولة الحديثة بمفهومها الشامل.