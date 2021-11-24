التعليم: 95% من العاملين بالمديريات تلقوا لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على لقاح التطعيم، حتى الآن بلغ مليون و514 ألفا و541 شخصا بنسبة 95%، فيما بلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح 55 ألفا و486 شخصا بنسبة 3% من إجمالى (1597640) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.





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