رئيس مجلس الدولة يبحث مع رئيس ديوان المظالم السعودى تعزيز التعاون القضائى

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وذكر بيان صادر عن مجلس الدولة أن الزيارة تأتى فى إطار مذكرة التفاهم المشترك الموقعة بين مجلس الدولة وديوان المظالم، والتى تستهدف تعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات فى مجالات القضاء الإدارى.
حضر اللقاء عن الجانب السعودى السفير أسامة بن أحمد نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين ووفد قضائى رفيع المستوى من ديوان المظالم، وحضر عن الجانب المصرى الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة وعدد من قضاة وقاضيات المجلس.
وأعرب رئيس ديوان المظالم السعودى عن سعادته بزيارة مجلس الدولة المصرى، مثنيا على التعاون المستمر بين مجلس الدولة وديوان المظالم، امتدادا للعلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة، كما أثنى على الطفرة المتميزة فى الإنجاز ورفع كفاءة أعضاء المجلس بالتدريب والتأهيل المناسب للقاضى الإدارى.
وتضمن اللقاء عرضا مرئيا تناول نبذة تاريخية عن إنشاء مجلس الدولة، والذى تأسس قبل 75 عاما، وكذلك عرضا تفصيليا عن محكمة القضاء الإدارى واختصاصاتها ومكونات القسم القضائى فى مجلس الدولة، والإضاءة على دور التفتيش القضائى فى المجلس والحرص على رفع كفاءة الأعضاء والتزامهم بالتقاليد القضائية الراسخة.
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