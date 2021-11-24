خالد عبدالغفار: تطبيق «Arrive Egypt» يسرع وتيرة دخول السائحين لمصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إنه جارٍ العمل على إطلاق تطبيق باسم «Arrive Egypt» لتسريع وتيرة دخول السائحين، بحيث يقوم السائح بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته عن طريق اختبار الـPCR أو شهادة تلقي اللقاح ، ليتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها.

وأضاف: "يقوم فريق الحجر الصحي بمصر بمراجعة البيانات قبل وصول الطائرة إلى المطارات المصرية، وذلك تسهيلاً على المسافرين عند دخول البلاد، وتتيح هذه التجربة توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، إلى جانب فرز المسافرين المقبولين قبل الدخول إلى مصر".

جاء ذلك خلال اجتماع عبدالغفار مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محليًا ودوليًا.