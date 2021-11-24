/662895/محمد-صلاح-يتسلم-جائزة-أفضل-لاعب-في-شهر-أكتوبر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أختير الفرعون المصري بعد منافسة شرسة مع عدة نجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو، وتسلم نجم الريدز الجائزة بشكل رسمي اليوم بعد إعلانه الفوز بها الأسبوع الماضي عندما كان في معسكر منتخب مصر.

أرقام محمد صلاح أمام ارسنال

خاض محمد صلاح 11 مباراة ضد أرسنال بواقع 10 مع ليفربول 0– 1 مع تشيلسي.

خلال هذه المباريات، ساهم صلاح في فوز فريقه في 6 مباريات، وخسر في 3 مواجهات، بينما تعادل في مباراتين.

ويرصد دوت الخليج أرقام محمد صلاح الموسم الحالي:

خاض المباريات: 11

أحرز الأهداف: 10

عدد الأسيست: 6

متوسط الهدف لكل مباراة: 0.91

دقيقة لكل هدف: 99

التسديدات على المرمى: 24

ضربات جزاء: 1

أهداف بالقدم اليمنى: 2

أهداف بالقدم اليسرى: 8

صناعة فرص كبيرة: 5

نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح وست هام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة سجل وست هام هدف التقدم الثاني، من خلال من هجمة مرتدة سرعة انطلق جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لفورنالس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعون سجل وست هام الهدف الثالث من خلال جارود بوين ارسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية قابلها زوما من على القائم الثاني برأسية قوية مرت من فوق الحارس أليسون لداخل الشباك.

وعاد ديفوك أوريجي بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليقلص الفارق من خلال ديفوك أوريجي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء مع الدوران ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

أهداف المباراة

وعاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة الـ 41 من عمر لمباراة من خلال ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.