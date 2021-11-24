تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. استمرار قوافل المساعدات لأهل أسوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لكل مؤسسات الدولة، لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من أهالى محافظة أسوان، نتيجة موجة الطقس السيئ، التى تعرضت لها المحافظة، وهو ما جعل الحزب يبادر، من منطلق القيام بدوره المجتمعى، بتوجيه قافلة مساعدات لمحافظة أسوان.

وقدمت القافلة كل المساعدات بين مواد غذائية وأجهزة كهربائية، وحقائب دراسية وآثاث، على أهالى عدد من القرى المتضررة.

ومن المقرر أن تستمر تلك المساعدات، حتى تغطى كل المناطق المتضررة بمحافظة أسوان.

من جهته، وجه أهالى أسوان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وحزب مستقبل وطن، على الهدية المقدمة لهم، والاهتمام الكبير بهم بعد السيول التى ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن محافظة أسوان، سبق أن تعرضت لموجة طقس سيئ، شهدت تساقط أمطار غزيرة، وسيول على عدد من قرى المحافظة، وهو ما تسبب فى إحداث العديد من الأضرار، بمنازل أهالى بعض قرى المحافظة.