مرصد الأزهر يستقبل وفدا من السفارة الإسبانية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، وفدا من السفارة الإسبانية بالقاهرة، والذى ضم ميغيل غوميث، مستشار السفارة، وماريا أنتونيا لوبث، ملحق السفارة، ورافائيل لوبيث، ملحق السفارة؛ للوقوف على جهود المرصد فى مجال مواجهة الأفكار المتطرفة، ورصد أنشطة التنظيمات الإرهابية وتحليل تحركاتها والتهديدات المحتملة منها.





وخلال الزيارة، تعرف الوفد الإسبانى على آلية عمل المرصد الذى يضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التى يؤديها الباحثون فى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثها التنظيمات الإرهابية، ورصد تحركاتها وتداعيات ذلك على أمن الدول المستهدفة، إضافة إلى الحملات التوعوية التى ينظمها المرصد لتوعية الشباب بمخاطر الأفكار المتطرفة. وفى ختام الزيارة، أعرب الوفد الإسبانى عن امتنانه للدور الذى يضطلع به مرصد الأزهر فى نشر ثقافة السلام ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتقديم الصورة الحقيقية عن الإسلام.

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