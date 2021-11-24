سياح الأقصر: مصر بلد جميل جدا و«افتتاح الكباش» حدث تاريخى.. «فيديو»

جدة - نرمين السيد - فيما قالت "ديانا جول" من كاليفورنيا : "نحن هنا فى جولة رائعة مع دكتور كاثى فورمى، ونحن الآن نشاهد حدثا تاريخيا وهو افتتاح طريق الكباش، وهو بالتأكيد أمر رائع جدًا ونحن ممتنون للغاية لوجودنا هنا".

فيما عبرت "جيسى مور"، عن سعادتها بالتواجد فى مصر، مؤكدة أنها بلد جميلة جدًا، متابعة : "شاهدت طريق الكباش وهو أمر جميل جدا للناس افتتاحه من جديد.

واختتمت : "فى الحقيقة ما شاهدته اليوم جميل جدا بالنسبه لى".

وتستعد محافظة الأقصر غدا الخميس لافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش فى حفل أسطورى وكرنفالا حقيقيا سيتم خلاله العمل على إبراز جمال وآثار وعراقة الأقصر ومقوماتها السياحية والأثرية.