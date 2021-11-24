استمرارا للدور المجتمعى الذى يقوم به حزب مستقبل وطن، واصل الحزب أرسال قوافل المساعدات لأهالي أسوان لمساعدة المتضررين من السيول، حيث قامت بتوزيع مواد غائية وأجهزة كهربائية وحقائب دراسية وأثاث منزلي علي عدد من أهالي محافظة أسوان
وتعمل القافلة على تقديم كافة المساعدات الحياتية من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحقائب دراسية على أهالى عدد من القرى المضارة على أن تستمر تلك المساعدات حتى تغطى كافة المناطق المتضررة بمحافظة أسوان.
ووجه عدد من المواطنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن على دعمهم المستمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهالي قدموا الشكر للرئيس السيسى.. قافلة مستقبل وطن تواصل دعمها للمضاريين من السيول بأسوان "فيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.