الأهالي قدموا الشكر للرئيس السيسى.. قافلة مستقبل وطن تواصل دعمها للمضاريين من السيول بأسوان "فيديو"

استمرارا للدور المجتمعى الذى يقوم به حزب مستقبل وطن، واصل الحزب أرسال قوافل المساعدات لأهالي أسوان لمساعدة المتضررين من السيول، حيث قامت بتوزيع مواد غائية وأجهزة كهربائية وحقائب دراسية وأثاث منزلي علي عدد من أهالي محافظة أسوان

وتعمل القافلة على تقديم كافة المساعدات الحياتية من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحقائب دراسية على أهالى عدد من القرى المضارة على أن تستمر تلك المساعدات حتى تغطى كافة المناطق المتضررة بمحافظة أسوان.

ووجه عدد من المواطنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن على دعمهم المستمر.