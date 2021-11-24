/662904/بالفيديو-استقبال-قافلة-مستقبل-وطن-بالزغاريد-في-أسوان-والأهالي-بنشكر-الرئيس-السيسي-حبيبنا

قام حزب مستقبل وطن بعمل قافلة مساعدات كبيرة لأهالي محافظة أسوان، وذلك على خلفية تضررها من السيول التي شهدتها الأيام السابقة.

دوت الخليج

ويأتي هذا الأمر استمرارا للدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، من أجل مساندة أهالي المحافظة الذين تضررو من السيول، وتضمنت هذه القافلة مواد غذائية وأجهزة كهربائية، وحقائب مدرسية، وتم توزيعها على عدد من القرى المُضارة.

وتستمر تلك المساعدات إلى أن يتم تغطية كافة المتضررين بالمحافظة.

واستقبل الاهالي هذه المساعدات بالفرحة العارمة والزغاريد، موجهين الشكر للرئيس السيسي وحزب مستقبل وطنن الذي كان داعما قويا لهم في محنتهم.

مستقبل وطن وازمة سيول أسوان

وكان الأمين العام ل"مستقبل وطن" أشرف رشاد قد صرح بشأن جهود الحزب في أزمة سيول أسوان مؤكدا أن متابعة الرئيس وتوجيهاته المستمرة لمساعدة المواطن جعلت علينا لزامًا التحرك والمساندة ومستقبل وطن دائمًا مساندًا للحكومة في خطواتها الداعمة للمواطن سواء بشكل عام أو في الظروف الطارئة متابعا:تحركنا في أزمة سيول أسوان بشكل فوري وعلى اكتر من مستوى (الوحدات الحزبية والمركزية.

قافلة مساعدات من «مستقبل وطن»للمتضررين من أزمة السيول بأسوان "كلنا واحد"

قال أيضا أطلقنا مبادرة لتعويض كل من هُدِم منزله أو تعرض للتلف سواء بالترميم أو الدعم المالي وبدأنا منذ اليوم الثاني للأزمة صرف إعانات مالية لأهالينا من خلال حصر دقيق وموضوعيبدأنا فعليًا في بناء وإعادة ترميم مجموعة من المنازل التي تعرضت للتلف والسقوط وقافلة مستقبل وطن لأهالينا في أسوان تحتوي كل ما تحتاجه الأسرة من فرش وغذاء والقافلة بدأت أعمالها اليوم الأحد ومستمرة حتى الوصول لكل المتضررين قائلا:"لن نتوقف عن تقديم الدعم والمساندة حتى يتم إزالة الضرر نهائيًا وإعادة الأمور لطبيعتها.

وتابع:"اهتمام الدولة والاهتمام غير المسبوق سبب ارتياحًا نفسيًا وثقة في الدولة لدى أهالينا في أسوان ، مشيرا إلى أن هناك تعاون جميل وكامل من جانب الأهالي لتخفيف آثار الصدمة على المتضررين قائلا:"أهالي أسوان عبروا عن سعادتهم ووجهوا الشكر للرئيس ومستقبل وطن وكل مؤسسات الدولة ونتمنى دومًا أن نكون عند حسن ظن الناس".