/662898/عمرو-السولية-يدعم-مروان-محسن-بعد-التعرض-للإصابة-مع-فيوتشر-أمام-انبي

حرص الدولي المصري عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي، على دعم زميله السابق في القلعة الحمراء، مروان محسن، بعد إجراء محسن عملية جراحية بالركبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب مروان محسن مع فريق فيوتشر أف سي، من بداية الموسم الجاري، بعد الإنتقال بعقد شراءن نهائي قادم من النادي الأهلي.

وتعرض مروان محسن للإصابة مع فيوتشر في لقاء امس مع فريقه، أمام فريق انبي، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وخرج مروان محسن من المباراة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، محمولا ولم يستطيع الوقوف، بعدما تعرض لعرقلة قوية ، وخرج على أثارها من اللقاء ولم يستكمله.

وأوضح أشرف محرم إن مروان محسن تم إجراء عملية جراحية ناجحة له بعد ما أصيب بكسر طولي في عضلة الشظية بالكاحل وخلع وتمزق في الرباط الداخلي للقدم اليسري ، وتم عمل جراحة شريحة ومسامير للشظية وإصلاح للرباط الداخلي.

وأكد محرم، أن مروان محسن سيبدأ التمرينات العلاجية من الأسبوع المقبل، وسيغيب عن الملاعب لفترة من 4 لـ 6 شهور .

انبي يسرق الفوز من فيوتشر في الدقائق القاتلة من المباراة

حقق انبي الفوز على نادي فيوتشر اف سي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح جون أوكي إيبوكا لاعب فريق انبي التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 21 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

ورد فريق فيوتشر بهدف التعادل في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق أيمن الصفاقسي، من خلال مرور رائع من مصطفى البدري من مدافعي إنبي الذي أرسل تمريرة عرضية إلى محمد فاروق الذي قابلها من لمسة واحدة وأرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء إلى أيمن الصفاقسي الذي سدد الكرة في المرمى الخالي.

وعاد جون أوكي إيبوكا بالهدف الثالث في المباراة، والثاني لفريق انبي ليؤكد على نتيجة الفوز، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.