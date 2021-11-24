غدًا.. الفصل في طعن إعدام محمد عويس بتهمة اغتيال محمد مبروك

/662901/غدا-الفصل-في-طعن-إعدام-محمد-عويس-بتهمة-اغتيال-محمد-مبروك

تقوم محكمة النقض، بعقد جلسة للحكم في الطعون المقامة من المحكوم عليه محمد عويس و139 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، غدا الخميس.

دوت الخليج

ويأتي ذلك على خلفية الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص، من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي تفيد بإعدامهم ومعاقبتهم بالسجن المؤبد والمشدد، لما تم ادانتهم بقتل الشهيد محمد مبروك، ضابط بقطاع الأمن الوطني، إضافة إلى ارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد.

من هو محمد عويس

محمد عويس هو المتهم رقم 43 بقضية أنصار بيت المقدس والتي حملت رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، وبرقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.

وقضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام المتهم وآخرين وفقا للتهم الموجهة اليهم وكان أهمها، اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك.

نشأ محمد عويس في أسرة غنية حيث كان والده يمتلك مصنعا للرخام بجسر السويس، وكان بكلية الشرطة مع الشهيد المقدم محمد مبروك، واستمر التواصل فيما بينهما بعد التخرج، وكان مبروك حريصا على زيارة أسرة عويس خلال إجازته.

القبض على محمد عويس منفذ عملية اغتيال مبروك

وتم القبض على عويس عقب تنفيذ عملية اغتيال مبروك، وبمواجهته ذكر أن المتهمون تمكنوا من الوصول اليه من خلال جلسات دينية كان يحضرها عويس حول كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكامها، وبدأ المتهمين في حشو عقله بالأفكار التكفيرية، واستقطابه لاعتناق ذلك.