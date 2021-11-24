/662902/الزمالك-يحتفل-بعودة-مرتضى-منصور-عبر-شاشات-عملاقة-بالنادي

عرضت الشاشات الموجوده بنادي الزمالك صور مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة عليها استعداداً لعودته غداً لإستقبال الاعضاء كما أعلن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويوجد في نادي الزمالك أكثر من شاشة ضخمة عرضوا فيديو صغير لمرتضى منصور ومجلسة يستعرضوا من خلاله الانجازات التي قدموها للفارس الأبيض خلال فترتهم في المجلس، كترحيب لهم لعودتهم مرة أخرى.

وأقام مرتضى منصور مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن القرارات التي أتاخذها المجلس في أول أجتماع لهم بالأمس.

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور: " عقد محمد إبراهيم مكتوب فيه أن يحصل فريقه السابق على 2 مليون يورو، ولم يراجع أحد العقد، هو احنا في مصر بنتعامل باليورو؟، محمد إبراهيم اتباع للمقاصة بالجنية يبقى البند دا لاغي لأننا معندناش تعامل باليورو".

وأكمل: " شيكابالا مشكلته منذ عام 2006، وكنا نسدد الغرامات التي عليه حتى حجزممدوح عباس على ارصدة النادي ووصلت لغرامة كبيرة الأن".

وأشار أن وزير الرياضة ليس بهذا الشكل، لتكون عودته للزمالك 24 ساعة كما هو متصور بعض الإعلامين.

وواصل: "يوجد ناس بتقبض بتفبرك اخبار منذ أمس، مثل اني هرجع ساسي وهرجع القيد هو انا سوبر مان عشان اعمل كل دا، هو انا لابس بامبرز عشان اقعد ٢٤ ساعة، كل دا كلام فارغ انا رحل قانون واعرف كل دا كويس".

وأكد أنه لا يوجد عضو في نادي الزمالك لن يكون له حق الانتخاب جميع الاعضاء سيستخرج لهم كارنيهات جديدة الأسبوع المقبل.

أزمة بن شرقي ومعروف يوسف

وعن بن شرقي قال: " هنقعد معاه ونتفق، ولن أقبل بشروط تعجيزية، ولو هو اتفق مع فريق تاني يقولنا ونعملوا حفلة ونكرمة ويمشي، ويبقى صريح معانا.

وعن معروف يوسف أكد من تسبب في غرامته اللجنة الذي جائت بعدنا احنا مشينا قبل القيد واللجنة هي اللي جت ومقيدوش معروف.

تكريم لجنة حسين لبيب

أختتم قائلاً: "سنكرم لجنة حسين لبيب وبعض الاعضاء مثل الاتربي، وأي حد قام بإزاء النادي لن يكرم، وسنمد ايدينا لأي حد لم يضر النادي ومش مشكلة الخلافات الشخصية