الصحة تعلن شروط وضوابط الحصول على الجرعة المعززة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الفئات التى سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة، تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين فى القطاع الطبى.

وأشار عبدالغفار إلى أن المواطنين المسجلين فى خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمى للقاح، ستصلهم رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقى الجرعة الثالثة المعززة فى نفس المركز الذى حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.

وأضاف أنه حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقى الجرعة الثالثة، يجب الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ«واتس آب» على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.

ونوه عبدالغفار إلى أن التلقيح بالجرعة الثالثة يأتى فى إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى، مؤكدا أن التطعيم بالجرعة الثالثة وإن كان اختياريا، إلا أنه فى غاية الأهمية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعى المرتفع، خصوصا لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات.

وناشد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الرسمى للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى «المولات التجارية» للتسجيل وتلقى اللقاح فى نفس الوقت، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة فى مواجهة الجائحة.