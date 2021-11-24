وزير البترول: مصر لا تتوانى فى تقديم الدعم لتنمية الاقتصاد الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مباحثاته مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطينى، لمناقشة دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز الطبيعى، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى يعقد بالقاهرة غدا الخميس.
وأوضح الملا، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن المباحثات تناولت طرح أفكار ورؤى لدعم التعاون المشترك فى قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة صناعة الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط فى تسهيل استغلال الدول الأعضاء من مواردها من الغاز الطبيعى.
ومن جانبه، صرح الدكتور محمد مصطفى بأنه تم استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التى تم مناقشتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطينى، مشيرا إلى أهمية الخبرات المصرية التى سيكون لها دورا مهم لتفعيل أوجه التعاون التى سيتم الاتفاق عليها.
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