السلع التموينية تعلن عن مناقصة محدودة لتوريد 4 آلاف طن زيت خام

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم 8 لسنة 2022/2021، لتوريد زيت خام محلى بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد)، على أن يتم التسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 يناير 2022.





وأشارت الهيئة إلى أن جلسة فض المظاريف، ستعقد يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، فى تمام الساعة 12 ظهرا. وأوضحت أن باقى الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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