الجيزة تزيل أكشاك مخالفة بمنطقة المريوطية تمهيدا لأعمال التطوير «فيديو»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار أعمال التطوير التى ستشهدها المنطقة خلال فترة وجيزة. وتواصل محافظة الجيزة بقيادة أحمد راشد، أعمال التطوير فى مختلف الأحياء والمدن بنطاق المحافظة، تزامنا مع أعمال التطوير التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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