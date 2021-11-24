محافظ البحر الأحمر يبحث مع سفير ناميبيا بالقاهرة سبل التعاون

وذكر"بيان" صادر عن المحافظة اليوم أن المحافظ عمرو حنفى استعرض ،خلال اللقاء، الامكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، ومدينة الغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية، جنبًا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة فى الوقت الحالى.
وأضاف "البيان" أن اللقاء استعرض كذلك الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحرى والجوى والتى أضافت عنصر الجاذبية للبحر الأحمر على المستوى العالمى.
ولفت "البيان" إلى أن سفير ناميبيا أكد على كافة أوجه الدعم الذى قدمته مصر لناميبيا قبل وبعد الاستقلال عام 1990، خاصة فى مشروعات البنية التحتية، ومجالات الصحة والتدريب والاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى حرص جمهورية ناميبيا على توطيد علاقاتهم بمصر التى ساندتهم.
وقد أعرب المحافظ عن سعادته بزيارة السفير الناميبيى للغردقة، متمنيًا له قضاء وقت ممتع فيما أعرب السفير الناميبى من جانبه عن شكره للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة البحر الأحمر الرائعة للمرة الأولى منذ توليه المنصب منذ 6 أشهر.
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