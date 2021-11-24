رئيس أكاديمية العلوم يبحث مع القنصل السعودى العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، مع القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.





جاء ذلك خلال استقبال القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى الإسكندرية اليوم الأربعاء بمقر القنصلية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. وتناول الجانبان أوضاع الطلبة السعوديين الملتحقين بالدراسة فى مختلف التخصصات بالأكاديمية. ومن جانبه، عبر القنصل العام عن تقديره للجهود التى يبذلها رئيس الأكاديمية العربية فى إدارة هذا الصرح العلمى العربى.

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