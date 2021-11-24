/662907/ميسي-أساسي-وراموس-بديل-تشكيل-باريس-سان-جيرمان-أمام-مانشستر-سيتي

أعلن موريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة، مانشستر سيتي بالجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تبث مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم وان، بتعليق صوتي عامر الخوذيري. تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي: حراسة المرمى: كيلور نافاس. الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي، أشرف حكيمي. الوسط: أدريسا جايي، لياندرو باريديس، أندير هيريرا. الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي. ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: دوناروما، فرانكي، سيرجيو راموس، داجبا، ديالو، كيهرير، دانيلو، فينالدوم، فيراتي، دينا إيمبيمبي، إيكاردي ودي ماريا.

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