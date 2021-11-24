/662908/تشكيل-مباراة-أتلتيكو-مدريد-وميلان-بمجموعة-ليفربول-في-دوري-الأبطال

يلتقي اتليتيكو مدريد وإس سي ميلان في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فرصة أتلتيكو مدريد في الفوز أكبر من ميلان، في اللقاء لأنه يستضيف المباراة على أرضه وبين جماهيره في ملعب واندا متروبوليتانو.

تشكيلة ميلان أمام أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: تاتاروسانو

خط الدفاع: ثيو - رومانيولي - كايير - كالولو

خط الوسط: تونالي - كيسي

خط وسط الهجوم: دياز - كرونيتش - ساليميركس

الهحوم: جيرو

تشكيلة أتلتيكو مدريد أمام ميلان:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: هيرموسو - خيمينيز – سافيتش.

خط الوسط: كاراسكو - دي بول - كوكي – يورينتي.

خط الهجوم: ليمار - سواريز – جريزمان.

نتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو:

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.