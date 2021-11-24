دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام شريف

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أعلن كارلو أنشيلوتي المدرير الفني لريل مدريد تشكيلة الفريق لمواجهة شريف المدلوفي، ضمن مبارايت الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى ريال مدريد للفوز اليوم من أجل التأهل رسمياً للدور القادم، قبل لعب الجولة الأخيرة.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

ريال مدريد وغرناطة

مقاعد بدلاء ريال مدريد: لونين، لوبيز، فاييخو، ناتشو، أسينسيو، مارسيلو يوفيتش، فاسكيز، إيسكو، ماريانو دياز، كامافينجا، بلانكو.

افتتح ماركو أسينسو سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 19 من عمر المباراة، وجاء ناتشو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء.

وعاد فريق غرناطة بالهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الـ 35 من عمر اللقاء، عن طريق لويس خافيير سواريز تشاريس.

وسجل فينيسيوس جونير الهدف الثالث في الدقيقة 56 من عمر المباراة، واختتم فيرلاند ميندي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال- ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال - مليتياو - ألابا - فاييخو - ناتشو - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فاسكيز - إيسكو - كامافينجا - بلانكو.

خط الهجوم: بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.

نتيجة مباراة ريال مدريد وفالكانو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2/1 على ملعب سنتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الليجا الإسبانية.

وفي الشوط الثاني نجح الفريق الضيف في تقليص الفارق عن طريق النجم الكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقة 76، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحرزوا التعادل لينتهي اللقاء بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.