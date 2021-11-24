هيئة الدواء المصرية تضئ مقرها بـ«الأزرق الفاتح» للتوعية بمضادات الميكروبات

جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة الدواء المصرية، إنارة مقرها باللون الأزرق الفاتح، فى إطار حملة Go Blue التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمى للتوعية بمضادات الميكروبات، كما نظمت الهيئة عدة فعاليات توعوية عن خطورة حدوث مقاومة المضادات الحيوية وأسبابها وكيفية تجنبها.





يأتى ذلك فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية لرفع الوعى المجتمعى والمؤسسي، والتوعية بخطورة مقاومة مضادات الميكروبات وآثارها السلبية على صحة الفرد والمجتمع والدول. وتهدف المشاركة، التى جاءت بالتعاون مع شركة إيفا فارما، إلى إلقاء الضوء على أهمية تضافر جهود الدولة والمؤسسات والأفراد للعمل على الحد من مقاومة مسببات الأمراض لمضادات الميكروبات.

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