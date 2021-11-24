الصحة: استقبال 3 ملايين و600 ألف جرعة من لقاحات كورونا بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مصر 3 ملايين و688 ألفا و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولى، ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع فى توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.





وأشارت الوزارة فى بيان لها، مساء اليوم، إلى أن شحنات اللقاحات شملت مليونين و388 ألفا و500 جرعة من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، بالإضافة إلى 1.3 مليون جرعة من إنتاج شركة "جونسون أند جونسون"، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر آلية "كوفاكس" أيضا.

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، موضحا أن لقاح "جونسون آند جونسون" عبارة عن جرعة واحدة فقط، بينما لقاح "أسترازينيكا" عبارة عن جرعتين، يفصل بينهما 28 يوما، واللقاحان حاصلان على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت فى وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتى شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترا زينيكا، سبوتنيك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، وموديرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.