الحكومة: 4 ملايين مواطن يستحقون جرعة ثالثة من لقاح كورونا بداية ديسمبر...

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيجرى إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للحفاظ على المكتسبات التى حققناها فى الفترة الماضية فى التعامل مع جائحة كورونا، مضيفا أنه بعد مرور 6 شهور على تلقى جرعتى اللقاح يكون الشخص معرضا للإصابة من جديد، لافتا إلى أن زيادة أعداد المصابين بكورونا فى أوروبا خلال الفترة الماضية بسبب تلقيح المواطنين منذ فترة تعدت أكثر من 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن 4 ملايين و150 ألف مواطن يستحقون جرعة ثالثة تعزيزية وذلك بعد تلقيهم الجرعة الثانية ومر عليها أكثر 6 أشهر أو أكثر، ويجب عليه التسجيل على الموقع برغبته للحصول على الجرعة الثالثة بعد تعديله حاليا للحصول على الجرعة الثالثة من بداية ديسمبر المقبل.

وتابع السفير نادر سعد، أن الجرعة الثالثة للحاصل على الجرعة الثانية ومضى عليه 6 أشهر، وتم تسهيل إجراءات التسجيل واختصارها للحصول على الجرعة الثالثة، و3 دقائق هى فترة تسجيل المواطن للحصول على الجرعة الثالثة، مضيفا أنه جرى توفير أماكن عديدة لتلقى المواطنين لقاح كورونا.

وأوضح أن 15 مليون مواطن تلقوا الجرعة الثانية، و29 مليون جرعة أولى، والجرعة الثالثة لا ترتبط بنوع اللقاح الذى جرى أخذه فى الجرعتين السابقتين، مضيفا أن الفئة العمرية من 15 لـ18 عاما تحصل على لقاح فايزر جرعة واحدة فقط، مؤكدا أن تقديم الخدمات الحكومية يكون من أول ديسمبر بشهادة لقاح كورونا، والجرعة الثالثة لكورونا اختيارية وليست إجبارية.

وأكد، أنه تم إجراء تحليل لـ100 شخص متوفٍ بكورونا وتبين 98% من وفيات كورونا الفترة الماضية بالموجة الرابعة لمن لم يحصلوا على اللقاح وهناك 2% توفوا نظرا لأن لديهم أمراض مزمنة كثيرة، ولقاحات كورونا ساعدت فى تقليص حالات الوفيات، ويحمى المواطن من الأعراض الشديدة والخطرة، وتم إجراء دراسات وتحاليل على عدد كبير من المحافظات، وتبين أن 99% من الوفيات لم تتلق اللقاح.

وأشار إلى أن وفيات كورونا تنحسر بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفا أن أى جديد فيما يخص الأدوية لكورونا سيتم توفيرها، ونطلع لكل جديد فى ملف الأدوية وعلاج كورونا، والوضع فى مصر تحت السيطرة تماما، مؤكدا أن الموجة الرابعة لكورونا من أقل الموجات ضغطا فى مصر، وما زلنا فى الموجة الرابعة لكورونا حتى الآن.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أننا نشترط الحصول على شهادة تثبت تلقى السائح لقاح كورونا، ويتم تيسير الأمور على السائحين فى مطار القاهرة بشأن كورونا، مضيفا أنه لديها حاليا 36 مليون جرعة لقاحات لم تستخدم وسيجرى استخدامها فى الفترة المقبلة لاستهداف 40% من سكان الدولة، واستخدامها فى الجرعة الثالثة التعزيزية، وندرس حاليا إلى نزول التطعيمات إلى سن 12 عاما، وبلقاح فايزر.