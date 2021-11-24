/662910/أكرم-توفيق-لاعب-الأهلي-الأفضل-بالجولة-الخامسة-من-قبل-رابطة-الأندية

أعلن رابطة الأندية المحترفة، عن لاعب الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد ختام منافسات الجولة أمس بلقاء فيوتشر وانبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حصد أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادي الأهلي، على لقب لاعب الجولة الخامسة، بعد تألقه أمام غزل المحلة، على ملعب المحلة.

وظهر أكرم توفق في المباراة كالعادة بكل قوة ورجولة، كما يلقبه جمهور الكرة المصرية وليس الاهلي فقط، بـ "أكرم رجولة".

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

أهداف غزل المحلة

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلي ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

إيقاف 349 مشجع لمبارتين بالدوري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بحرمان 349 مشجع، في بطولة الدوري المصري، من الحضور في مبارتين متتاليتين بالدوري.

وجاء ذلك عقب مراجعة شريط الفيديو الخاص بمباراة غزل المحلة والنادي الأهلي، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.

ظهر في فيديو المباراة قيام جماهير النادي الأهلي في استاد غزل المحلة، بالهتاف والغناء، أثناء عزف السلام الوطني، قبل انطلاقة المباراة.

وعلى ضوء ذلك قامت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفه، بالحصول على عدد وبيانات جماهير النادي الأهلي، والبالغ عددها 349 مشجع، وجاء ذلك من خلال شركة تذكرتي.