مساء dmc| محيى الدين: مصر أصبحت محط الأنظار إيجابيا فى أكثر من بعد (فيديو)

وفى مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء dmc، الذى يذاع على فضائية dmc، أوضح محيى الدين: "مصر محط أنظار العالم فى هذه الآونة، وتلفت الأنظار إيجابيا فى بعد آخر من خلال ترأسها للكوميسا، بالإضافة إلى استضافة مصر لقمة المناخ فى شهر نوفمبر العام المقبل، ومنتدى شباب العالم فى يناير بعد فترة من الانقطاع، وغيرها من الأمور".
وشدد محيى الدين على أن عودة منتدى شباب العالم الذى سيقام فى يناير المقبل، يؤكد على عودة النشاط والجذب للشباب من حول العالم، خاصة بعد النجاح الباهر الذى تم فى مؤتمرات سابقة.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى إلى أن هناك تفاؤلا من قبل الصندوق بالوضع فى مصر، فى ظل المشروعات الكبيرة التى تتم، مشيرا إلى أن التوقعات الخاصة بالاقتصاد المصرى، أصبحت أفضل من العام الماضى.
ونوه محيى الدين إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات التى تستهدف الاستدامة وتوطين التنمية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستثمر فى البنية الأساسية والتكنولوجية والبشر والرعاية الصحية والاستدامة والتوافق مع قواعد تغيرات المناخ.
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