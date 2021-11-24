مساء dmc: الصحة العالمية تحذر من المضادات الحيوية لمرضى كورونا

وفى مداخلة عبر الفيديو، مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، أوضحت الدكتورة مها طلعت أن المضادات الحيوية تمثل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، مشيرة إلى أنها تمثل خطرا كبيرا على مناعة الجسم، لذا يجب التعامل مع هذا الأمر بحذر شديد.
وأضافت أن المضادات الحيوية تستخدم فى الحالات التى تدخل غرفة العناية المركزة من مصابى فيروس كورونا فقط، مشيرة إلى أن هناك 70% تعاطوا المضادات الحيوية بدون داع أثناء علاج كورونا، لافتة إلى أن الحالات الخفيفة والمتوسطة المصابة بفيروس كورونا لم ينصح باستخدام مضادات حيوية فيها.
وأكدت الدكتورة مها طلعت، أن المضادات الحيوية تقتل الفيروسات النافعة فى الجسم، وبالتالى المضادات الحيوية تعتبر خطر حقيقى، وتؤثر بالسلب على مناعة الجسم البشرى، خاصة أن جائحة كورونا لم تنته.
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