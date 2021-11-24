مساء dmc: الصحة العالمية تحذر من المضادات الحيوية لمرضى كورونا

جدة - نرمين السيد - حذرت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يهدد بوجود جائحة صحية جديدة لأنها تقلل مناعة الجسم.





وفى مداخلة عبر الفيديو، مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، أوضحت الدكتورة مها طلعت أن المضادات الحيوية تمثل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، مشيرة إلى أنها تمثل خطرا كبيرا على مناعة الجسم، لذا يجب التعامل مع هذا الأمر بحذر شديد.

وأضافت أن المضادات الحيوية تستخدم فى الحالات التى تدخل غرفة العناية المركزة من مصابى فيروس كورونا فقط، مشيرة إلى أن هناك 70% تعاطوا المضادات الحيوية بدون داع أثناء علاج كورونا، لافتة إلى أن الحالات الخفيفة والمتوسطة المصابة بفيروس كورونا لم ينصح باستخدام مضادات حيوية فيها.

وأكدت الدكتورة مها طلعت، أن المضادات الحيوية تقتل الفيروسات النافعة فى الجسم، وبالتالى المضادات الحيوية تعتبر خطر حقيقى، وتؤثر بالسلب على مناعة الجسم البشرى، خاصة أن جائحة كورونا لم تنته.