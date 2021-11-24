جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة - فى تصريح اليوم الأربعاء - إن القافلة تضم نخبة من الكوادر المتميزة فى التخصصات المختلفة من كليات الطب والصيدلة والتمريض والطب البيطرى والزراعة والتربية الرياضية والإعلام، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان لتقديم الخدمات الطبية المختلفة وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجانً .

وأضاف غرباوى أن الجامعة تشارك فى المبادرات الرئاسية فى شتى المجالات الصحية والاجتماعية؛ التى تستهدف حماية صحة المصريين؛ وتسهم فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى؛ تحقيقاً لرؤية "مصر 2030".

ومن جانبه؛ أكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حرص الجامعة الاستعانة بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات والمجالات؛ وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافل تنموية شاملة، مشيرا باستمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف البسطاء والمحتاجين من المرضى انطلاقًا من دور جامعة جنوب الوادى ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

وتابع نصارى قوله؛ بأن كلية الطب البشرى شاركت فى تنفيذ قافلة طبية وتنموية شاملة بمجموعة متميزة من الأطباء المتخصصين فى ( الباطنة والرمد والعظام والنساء والتوليد والأنف والأذن والجلدية والنفسية والعصبية والأطفال)؛ حيث تم الكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان لـ (1247).

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة البيطرية قامت أيضا بالكشف على الحيوانات والطيور فى القرية من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطرى، وتم الكشف على 121 حالة من الحيوانات المختلفة مثل الجاموس والأغنام والخيول؛ موضحا أن أعمال القافلة شهدت توزيع مطبوعات التوعية بأخطار مواد الإدمان المختلفة لتوعية الشباب من سوء استخدام الأدوية ومواد الإدمان.

وأشار نصار إلى أن القافلة قامت أيضاً بتقديم عدد من الخدمات الأخرى لأهالى القرية والتى قام بها متخصصون من كليات الإعلام والتربية النوعية الفنية والموسيقية والزراعة والتربية الرياضية والتمريض والتجارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة متعددة التخصصات لجامعة جنوب الوادى بقرية الحراجية بمركز قوص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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